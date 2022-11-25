Москва ищет способы обменять замороженные активы россиян на средства иностранцев в РФ

Россия ищет способы вернуть владельцам их замороженные в других странах активы в связи с санкциями. В обмен Москва готова вернуть попавшие под ответные санкции деньги иностранных инвесторов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что теоретически это возможно, но есть ряд препятствий. Поэтому вопрос находится «в начальной стадии рассмотрения».

«Нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом. Непростая ситуация», – сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

К концу октября Европейский союз заморозил российские активы на 17,5 млрд евро. Еврокомиссия разрешила расчеты с Национальным расчетным депозитарием, попавшим под антироссийские санкции, при условии отказа НРД от своей выгоды по сделкам и одобрения регуляторов стран регистрации иностранных контрагентов.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о привлечении России к ответственности за конфликт на Украине и репарациях в пользу Украины. Киев давно просит Запад одобрить передачу ему замороженных российских активов.

Москва, Наталья Рязанова

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