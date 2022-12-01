В Центробанке назвали среднюю сумму похищаемых мошенниками средств

В 2022 году мошенники похищали у клиентов российских банков в среднем 14,5 тысячи рублей за раз. Это сумма на треть больше, чем три года назад. Об этом рассказал глава департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров.

«Средняя сумма хищений или так называемый средний чек хищения начиная с 2019 года в среднем вырос на 30%. И по данным за девять месяцев этого года составляет практически 14,5 тысяч рублей», – сказал Уваров на форуме «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. AntiFraud Russia».

Так в 2019 году аферисты похищали в среднем 11,13 тысячи рублей, в 2020 году сумма выросла до 12,65 тысячи рублей, а в 2021 году – до 13,12 тысячи рублей.

Ежегодной растет и общий объем ущерба от действий кибермошенников. В 2020 году они похитили 9,8 млрд рублей, свидетельствуют данные регулятора, в 2021 году – 13,6 млрд рублей. За девять месяцев этого года у клиентов банков уже украли более 10 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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