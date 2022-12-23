Россия потратит сверхдоходы на покупку юаней

Россия направит нефтегазовые сверхдоходы на покупку юаней в русле политики снижения влияния доллара, передает Reuters со ссылкой на источники, близкие к монетарным властям.

Россия в феврале прекратила интервенции на валютном рынке в связи с ужесточением санкций и заморозкой активов в иностранной валюте. Интервенции возобновятся в 2023 году, но уже в юанях, если доходы от продажи нефти и газа превысят 8 трлн рублей.

«Центральный банк в настоящее время может покупать юань», – сказал один источник агентства. «Если в следующем году доходы бюджета от экспорта нефти и газа превысят 8 трлн рублей, то ЦБ будет покупать юань», – добавил второй собеседник.

В начале октября объем торгов в паре юань/рубль достиг 70,3 млрд рублей по итогам 64,9 тыс. сделок. Доллар впервые проиграл юаню на Мосбирже.

На начало декабря доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем почти достигла 50%. Товарооборот с начала года уже превысил показатели 2021 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»