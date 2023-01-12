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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 12 января 2023, 15:52 мск

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ЕК поддержала план Эстонии конфисковать российские активы

Фото: ec.europa.eu

Еврокомиссия одобрила план Эстонии по конфискации российских активов. Представитель ЕК Кристиан Виганд поддержала проработку этого вопроса в отдельных странах до согласования на уровне Евросоюза.

«В целом, это хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении», – приводит ее слова ТАСС.

Эстония заявила о планах до конца января создать юридический механизм изъятия российских активов для дальнейшей передачи их Украине. Берлин также объявил о готовности использовать российские активы для помощи Киеву, если будут решены юридические вопросы и союзники последуют ее примеру.

В МИД России попытку конфисковать замороженные активы уже назвали воровством. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил об ответных мерах, которые Россия может использовать против забравших ее средства стран.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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