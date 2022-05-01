Ударить «бумерангом»: спикер Госдумы выступил за конфискацию активов недружественных государств

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой о конфискации активов недружественных государств в ответ на подобные действия с их стороны в отношении России. Комментируя принятие в США закона, который позволяет передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан, глава нижней палаты парламента подчеркнул, что таким образом «создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам».

«Сегодня российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, выкупают доли партнёров, которые хотят уйти с нашего рынка. Действуют цивилизованно. В соответствии с нормами международного права. Чего нельзя сказать в отношении ряда недружественных стран: Литвы, Латвии, Польши, да и тех же США, которые просто занимаются воровством», – констатировал Володин.

По его мнению, «в этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы». «А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны», – пояснил спикер Госдумы.

Володин напомнил, что в результате введенных западными государствами санкций были заморожены активы состоятельных россиян, но это не отразилось на экономике РФ. «Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на её развитие», – уточнил он.

«Заморожены также российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов. Вернут, никуда не денутся. Это средства государства. Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из нашей финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идёт о более 500 млрд долларов. Нам есть, чем ответить», – подчеркнул спикер Госдумы.

Стоит отметить, что ранее с идеей национализации активов иностранных компаний, которые закрываются в РФ в поддержку западных санкций, выступали в «Единой России». Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что эта мера преждевременна.

Москва, Светлана Антонова

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