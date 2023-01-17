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Вторник, 17 января 2023, 09:28 мск

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ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет

Центробанк увидел операции по использованию инвестиционных монет для отмывания денег. Фиктивные компании приобретают инвестмонеты, а затем сдают в банк за наличные.

«Банк России выявляет признаки того, что отдельные операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер и направлены на обналичивание денежных средств. В случае выявления таких операций сведения о них оперативно учитываются при оценке риска вовлеченности клиентов кредитных организаций в проведение подозрительных операций в платформе «Знай своего клиента», – рассказал РБК представитель регулятора.

Ранее о транзитных операциях с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов сообщал Росфинмониторинг в профильном телеграм-канале «Тот самый 115-ФЗ».

Выглядит схема следующим образом: «Организация, которой необходимо обналичить денежные средства, перечисляет определенную сумму другому юрлицу – фиктивной компании – за оплату работ, услуг, товаров. Далее деньги уходят реальной компании, осуществляющей куплю-продажу драгоценных металлов, в оплату инвестиционных монет. После этого проходит несколько перепродаж данных монет между аффилированными посредниками, и в конечном итоге данные монеты продаются банку подставными физическими лицами и полученные денежные средства обналичиваются». Совокупный объем обналичивания по такому механизму неизвестен, но такие операции обычно проводятся в размере 10-25 млн рублей каждая, пояснили в консалтинговой компании ФБК.

Банк России выпускает инвестмонеты с 1996 года. Они могут быть использованы в расчетах по номиналу, но реальная стоимость меняется и зависит от цены драгоценного металла. Такие монеты чеканят монетные дворы в Москве и Санкт-Петербурге, продажа осуществляется через банки, но их также можно заложить в ломбард или продать с рук.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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