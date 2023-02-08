Экономисты предрекли рост дефицита бюджета РФ до 5 триллионов. Инфляция тоже вырастет

Экономисты ожидают, что дефицит бюджета России в 2023 году может достичь 5 трлн рублей, превысив на 2-2,5 трлн показатели, заложенные в главный финансовый документ страны. Аналитики называют причинами увеличения бюджетного дефицита снижение нефтегазовых доходов, глобальную рецессию и геополитическую обстановку, пишут «Известия».

Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 год запланированы в объеме 26,1 трлн рублей, расходы – 29 трлн, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП. Основными источниками его покрытия должны стать заимствования на внутреннем рынке. Также возможно использование средств Фонда национального благосостояния.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, Минфин, вероятно, будет финансировать недостачу за счет внутренних заимствований и средств ФНБ примерно поровну. Ликвидной части ФНБ хватит на финансирование дефицита на ближайшие несколько лет, полагает эксперт.

Васильев ожидает, что расходы госбюджета по итогам года могут составить 30-32 трлн рублей, а дефицит будет на уровне около 4,4 трлн. На это повлияют повышенная неопределенность внешних условий, недобор нефтегазовых доходов и вероятность глобальной рецессии, указывает эксперт.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, в свою очередь, прогнозирует, что дефицит бюджета в 2023 году может достичь 5 трлн рублей. По ее словам, такой сценарий будет вероятен при обвале цен на нефть, очередном витке пандемии коронавируса или новых внешних угрозах.

С Мильчаковой согласился главный аналитик ПСБ Денис Попов. По его словам, дефицит бюджета будет на 2-2,5 трлн больше планового и составит около 5 трлн. Эксперт назвал основной причиной роста дефицита увеличение расходов казны до объема 2022 года (31 трлн).

Эксперты допустили, что увеличивающийся дефицит бюджета приведет к росту инфляции до 7,5% на конец текущего года. По прогнозу Банка России, инфляция в стране 2023 году снизится до 5-7%. По итогам 2022 года инфляция в России составила 11,94%, свидетельствуют данные Росстата.

«Мы ожидаем рост инфляции во втором полугодии до 7-7,5%. В прогноз заложено влияние дефицита бюджета, а также ослабление курса рубля до 75-80 рублей за доллар к концу года на фоне начала покупок юаня в ФНБ в рамках бюджетного правила», – отметил Попов.

В свою очередь, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что Минфин в рамках бюджетного правила будет продавать валюту из ФНБ, если нефтегазовые доходы будут постоянно недотягивать до заложенных в план показателей. При неблагоприятном сценарии эта схема будет сглаживать ослабление рубля и, напротив, – ограничивать его рост в случае развития событий в противоположном ключе, пояснил эксперт.

Наталья Мильчакова подчеркнула, что ослабление рубля, которое может сработать в пользу увеличения доходов казны, должно быть управляемым. Избыточная девальвация рубля не будет выгодна ни экспортерам, ни населению, ни бюджету, считает аналитик.

Ранее Минфин России сообщил, что дефицит бюджета за январь текущего года составил 1,76 трлн рублей, что в 14 раз больше, чем было в январе 2022 года (125 млрд рублей). Доходы составили почти 1,4 трлн рублей, что на 35% ниже объема поступления в январе прошлого года. Сильнее всего сократились нефтегазовые поступления – на 46%, до 426 млрд рублей. Расходы бюджета составили 3,1 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»