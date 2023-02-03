Россия недополучила в январе 52,1 млрд нефтегазовых доходов

По итогам января отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составило -52,1 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба министерства финансов РФ, эта ситуация связана с поступлением экспортной пошлины на газ в меньшем объеме.

В Минфине также уточнили, что в феврале ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется на уровне 108,0 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 160,2 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд рублей», – сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что средняя цена российской экспортной марки нефти Urals по итогам января упала на 2% по сравнению с декабрьским уровнем и составила $49,48 за баррель. В годовом выражении падение стоимости «черного золота» достигло 1,7 раза.

Напомним, потолок цен на российскую нефть, который введен западными государствами в качестве антироссийских санкций в декабре, составляет $60 за баррель. Таким образом средняя цена Urals два месяца находится ниже этого значения.

Москва, Светлана Антонова

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