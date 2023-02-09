Рубль начал активно сдавать позиции. Что тянет нацвалюту России вниз – мнения аналитиков

На биржевых торгах в четверг, 9 февраля, рубль заметно слабеет по отношению к доллару и евро и слегка теряет к юаню. Так, курс «американца» превысил 73 рубля, а евро торгуется на отметке выше 78 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже. Таких значений американская и европейская валюты в последний раз достигали в конце апреля 2022 года.

По состоянию на 10:28 мск, курс доллара рос 72 копейки – до 73,02 рубля. Американская валюта на максимуме достигала 73,38 рубля. К этому времени евро дорожал на 93 копейки – до 78,32 рубля, а в моменте единая европейская валюта росла до 78,69 рубля. Курс юаня поднялся до 10,75 рубля, прибавив 8 копеек.

Рубль слабеет, несмотря на отскок нефтяных цен к $85 и увеличение объема продажи валюты со стороны Банка России, заметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова негативное влияние на рубль могла оказать новость о возможности единоразовых добровольных взносов крупного бизнеса из доходов за 2022 год в бюджет. Отметим, об инициативе властей по добровольному разовому взносу крупных компаний в госказну накануне сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Другим негативным фактором для рубля остается дыра в бюджете, которую нужно закрывать», – добавил Антонов (цитата по «Прайм»). Как отметил аналитик, повышенный дисконт на российские энергоресурсы снизили наполняемость бюджета, а «ослабление рубля один способов сократить его дефицит».

По его прогнозу, доллар в краткосрочной перспективе может пробить уровень 74,50-75 рублей.

В свою очередь, эксперт «БКС экспресс» Михаил Зельцер отметил, что решений по взносу в бюджет пока нет, и «возможно, даже не будет, поскольку сильный рост прошлых доходов уже скорректирован слабой динамикой последних месяцев.

«Однако сам факт обсуждения приводит в замешательство биржевое сообщество – если вопрос есть, значит якобы существуют и проблемы с балансами государства. При этом лишь одна риторика приводит к снижению цен ОФЗ и росту их доходностей, что уже невыгодно Минфину», – указал аналитик.

Рубль может поддержать решение Банка России по ключевой ставке, допустил Зельцер. Завтра, 10 февраля, состоится заседание совета директоров ЦБ, на котором, как ожидает эксперт, будет сохранена ставка 7,5%. При это регулятор «четко обозначит свои возможности – при расширении инфляционных рисков у ЦБ есть все инструменты, включая временное ужесточение денежно-кредитной политики. В целом, фактор монетарной паузы и сигналы к развороту курса должны играть за нацвалюту», – рассуждает аналитик.

Москва, Наталья Петрова

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