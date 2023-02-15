Евро поднялся выше 80 рублей

Курс евро превысил 80 рублей на торгах на Московской бирже впервые с апреля прошлого года, следует из данных Мосбиржи. Доллар торгуется на отметке выше 74,4 рубля.

По состоянию на 13:58 мск, евро подорожал на 42 копейки, до 79,67 рубля. В моменте единая европейская валюта подскакивала до 80,01 рубля.

Курс доллара к этому времени вырос на 57 копеек, до 74,37 рубля, а чуть ранее максимально дорожал до 74,58 рубля.

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич, комментируя ситуацию на валютном рынке, отмечает, что рубль может оказаться под давлением на фоне ухудшения ситуации на мировом рынке энергоносителей и снижения стоимости нефти марки Brent ниже 85 долларов за баррель. «При этом фактором сдерживающим ослабление рубля, может стать постепенное наращивание предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые в ближайшее время начнут подготовку к налоговым выплатам», – сказал эксперт (цитата по «Прайм»).

Рубль начал заметно слабеть по отношению к основным мировым валютам в феврале. Аналитики связывают это с ожиданиями снижения валютной выручки из-за новых санкций Запада в отношении российских нефтепродуктов. Эксперты называли негативным фактором для рубля дыру в госбюджете. Отмечалось, что повышенный дисконт на российские энергоресурсы снизил наполняемость казны, а ослабление рубля – это один способов сократить дефицит бюджета.

Москва, Наталья Петрова

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