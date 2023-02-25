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Суббота, 25 февраля 2023, 22:59 мск

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Карты Union Pay российских банков попали под риск блокировки за границей

Фото: unionpayintl.com

Карты Union Pay, которые были выпущены российскими банками, попавшими под новый пакет американских санкций, могут быть заблокированы при расчетах за рубежом. Кредитные организации рекомендовали клиентам, находящимся за рубежом или собирающимся за границу, снять наличные в срочном порядке.

При этом в сообщениях банков отмечается, что карты Union Pay на территории России будут работать.

Накануне, 24 февраля, США ввели блокирующие санкции против ряда российских финансовых организаций, в том числе 11 банков. В «черный список» включены банк «Приморье», Московский кредитный банк (МКБ), «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», МТС-банк, СДМ-банк, Ланта-банк, Металлинвестбанк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

В конце декабря 2022 года сообщалось, что платежная система UnionPay ограничила снятие наличных для клиентов российских банков за рубежом. Россияне смогут получить на руки не более 50 000 юаней в день.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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