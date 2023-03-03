Купюры номиналом 5 и 10 рублей поступили в обращение в ряде регионов

Банк России возобновил выпуск купюр номиналом 5 и 10 рублей. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Сергей Белов, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

Вновь напечатанные банкноты номиналом 5 и 10 рублей уже входят в обращение в ряде субъектов России.

«Сейчас мы параллельно в конце прошлого года завезли их в регионы, в ряде регионов они входят в обращение», – сказал Белов на встрече, отвечая на вопрос, как обстоит ситуация с возвращением в оборот купюр 5 и 10 рублей.

В конце прошлого года генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук рассказал, что в России могут вернуться в оборот банкноты номиналом пять и десять рублей. Кроме того, к 2025 году Банк России намерен модернизировать все банкноты образца 1997 года. Обновленные тысячные и пятитысячные банкноты выпустят в 2023 году, пятисотрублевую – в 2024-м, десяти- и пятидесятирублевки – в 2025-м.

Москва, Зоя Осколкова

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