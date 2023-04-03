Сбережения на долгосрочных вкладах россиян упали до минимума за 10 лет

Жители России постепенно сокращают объем сбережений, хранящихся на долгосрочных вкладах в банках. На начало 2023-го россияне хранили на «долгих» депозитах менее 8 трлн рублей – этот результат стал самым низким за 10 лет. На настроения вкладчиков влияет экономическая нестабильность, считают эксперты.

По данным Центробанка, на 1 января 2023 года средства физлиц на депозитах сроком от одного года составили 7,92 трлн рублей. Это самый низкий уровень за десять лет – в январе 2013-го остатки на аналогичных счетах оценивались в 8,39 трлн рублей, передает РБК. В основном спад произошел за счет валютных депозитов: в рублевом выражении они сократились на 62,4%, до 1,18 трлн рублей. Длинные вклады в рублях просели почти на четверть (24,3%), до 6,74 трлн.

Доля долгосрочных депозитов теперь едва превышает 20% розничных пассивов банков. По мнению экспертов, главную роль в настроениях вкладчиков в 2022 году играли внешние условия, в первую очередь – экономическая нестабильность. В целом продолжает царить неуверенность граждан в перспективах развития экономики, что не способствует долгосрочным сбережениям.

Кроме того, на резкое сжатие сегмента долгосрочных депозитов влияет политика ЦБ, который разрешил гражданам забирать из банков не больше 10 тысяч и только ту валюту, которую они принесли туда до начала марта, – все, что появилось на счетах позже, пока можно забрать только в рублях. Ограничение недавно вновь продлили – на этот раз до сентября. После начала специальной военной операции на Украине, обвала на фондовом рынке и резкого спроса клиентов банков на наличные регулятор внепланово поднял ключевую ставку до рекордных 20%. На этом фоне кредитные организации стали повышать доходность срочных вкладов. Наблюдалось изменение продуктовой линейки банков в 2022 году – ставки по краткосрочным рублевым вкладам стали привлекательнее, чем по долгосрочным.

Как следует из статистики ЦБ, с начала 2022 года и по 1 октября длинные вклады физлиц сократились почти вдвое – с 11,37 до 6,61 трлн рублей, а потом начался слабый восстановительный рост в основном за счет рублевых сбережений. Что касается валютных депозитов, то здесь длинные вклады сократились из-за того, что население либо снимало средства в рамках разрешенного лимита, либо по возможности выводило сбережения, превышающие лимиты, за рубеж. Релокация здесь также играла далеко не последнюю роль, говорят эксперты.

Осенью прошлого года Банк России анонсировал внедрение нового инструмента для вкладчиков– безотзывных вкладов, которые в теории должны быть более выгодными для граждан. ЦБ еще не определился с деталями этого продукта, но допускал, что людям все-таки придется оставить опцию снятия денег в крайних случаях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»