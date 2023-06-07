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Среда, 7 июня 2023, 14:07 мск

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В России растет выпуск банковских карт, но их использование снижается

В России число выпущенных банковских карт достигло рекордного уровня в первом квартале 2023. При этом их использование стало снижаться. Об этом говорится в отчете, опубликованном Центробанком РФ.

Число выпущенных банками России карт для физических лиц по итогам первого квартала впервые превысило отметку в 400 млн штук, однако рост эмиссии сопровождался снижением числа активного «пластика», сообщается в публикации.

По данным ЦБ, в период с января по март число эмитированных банковских карт подросло на 11,3 млн штук по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. При этом число карт в использовании, то есть активных, сократилось почти в два раза, то есть до 7,4 млн штук.

Наихудший показатель среди операций с использованием банковских карт у снятия наличных, где за квартал объем таких операций сократился на 15%, до 6,9 трлн рублей. Затем идут прочие операции, среди которых и переводы. В этом случае показатель упал на 13,7%, до 17,2 трлн рублей. Замыкает тройку оплата товаров и услуг, где объем операций снизился на 6,6%, до 11,7 трлн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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