Рубль уходит в пике: биржевой курс доллара поднялся выше 89 рублей

Рубль во второй половине дня продолжил ощутимо слабеть по отношению к основным мировым валютам. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 89 рублей, евро приблизился к 97 рублям. Это максимальные значения впервые с марта прошлого года.

По состоянию на 14:17 мск, курс доллара вырос на 1,75 рубля до 89,32 рубля. Курс единой европейской валюты достиг 96,92 рубля, что на 1,82 рубля выше цены закрытия предыдущих торгов.

Напомним, в ходе утренних торгов доллар взлетел выше 88 рублей, а евро стал дороже 96 рублей.

Как указывают аналитики «БКС Мир инвестиций», давление на рубль продолжает оказывать «непростая ситуация с платежным балансом страны, вызванная относительно низкими мировыми ценами на углеводороды». «С учетом геополитического дисконта, а также сокращения российской добычи, это уменьшает экспортную выручку», – отмечают они.

Ранее сегодня в Центробанке России текущее ослабление рубля связали с состоянием платежного баланса, отметив при этом, что не видят рисков для финансовой стабильности.

Москва, Наталья Петрова

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