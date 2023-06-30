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Пятница, 30 июня 2023, 13:09 мск

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«Рисков мы не видим»: в ЦБ объяснили причину текущего ослабления рубля

Текущее ослабление рубля не несет рисков для финансовой стабильности в России. Такое заявление в пятницу сделал зампред Центробанка Алексей Заботкин. «Рисков для финстабильности мы не видим», – сказал он на пресс-конференции в Новосибирске.

Заботкин объяснил, что нынешнее ослабление российской национальной валюты определяется в первую очередь состоянием платежного баланса. Динамика курса, по его словам, будет учитываться при принятии решений по денежно-кредитной политике на заседании совета директоров Банка России 21 июля. Напомним, на нем будет обсуждаться ключевая ставка.

Зампред ЦБ напомнил, что курс рубля плавающий, а его динамика определяется потоками платежного баланса – «тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта», передает «Интерфакс».

«В последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз, и мировые цены, даже не оглядываясь на те дисконты, которые применяются по отношению к мировым ценам на товары российского экспорта», – отметил Заботкин. Курс рубля «отражает это ухудшение во внешних условиях», – указал он.

На этой неделе рубль заметно ослабел по отношению к доллару и евро. Сегодня в ходе утренних торгов на Московской бирже курс доллара превысил 88 рублей, а евро поднялся выше 96 рублей. Это произошло впервые с 29 марта прошлого года.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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