Рубль усилил падение: биржевые курсы доллара и евро превысили 88 и 96 рублей

Доллар и евро продолжили дорожать по отношению к российскому рублю в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 30 июня. Курс американской валюты поднялся выше 88 рублей, а курс евро превысил 96 рублей – впервые с 29 марта 2022 года.

По состоянию на 9:29 мск, доллар торговался на уровне 88,67 рубля, единая европейская валюта поднималась до 96,25 рубля. В моменте евро достигал 96,32 рубля.

К 9:52 мск минут доллар и евро замедлили рост, опустившись чуть ниже отметок 88 и 96 рублей соответственно. Однако спустя несколько минут валюта США вновь поднялась выше отметки 88 рублей.

Рубль снижается по отношению к основным валютам на Московской бирже с понедельника, 26 июня. Накануне доллар поднимался выше 87 рублей, а евро превысил 95 рублей.

На рубль негативно влияет окончание налогового периода – предложение по продаже валюты со стороны экспортеров уменьшилось, отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Кроме того, давление на российскую валюту оказывает неблагоприятная внешняя обстановка. Среди других отрицательных факторов – «укрепление доллара, дефицитный бюджет, сезонный спрос на валюту со стороны туристов и импортеров, низкие цены на нефть и санкционный режим», отметил эксперт (цитата по «Прайм»).

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев спрогнозировал, что при доминировании негативных факторов евро до конца лета может достичь отметки в 100 рублей, а доллар вырасти до 90 рублей. «На данный момент отсутствуют значительные позитивные сигналы на рынке, что может создавать риски для дальнейшего ослабления рубля», – отметил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

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