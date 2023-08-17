СМИ: Российские власти пока не будут ужесточать валютный контроль

Власти России решили пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не ограничивать движение капитала. Договоренности об этом были достигнуты в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами кабмина и главой Банка России Эльвирой Набиуллиной, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Как отметили собеседники издания, кабмин сумел в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. По этой причине решено пока ограничиться мониторингом их действий.

Представители бизнеса согласились продавать больше выручки. Вместе с тем источники газеты подчеркивают, что в случае, если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной. Кроме того, они допустили рост фискальной нагрузки.

Также участники встречи договорились, что кроме мониторинга за продажей экспортерами валютной выручки, разработают механизмы сдерживания роста кредитования. В Центробанке пообещали провести соответствующую работу с банками.

Как пишет газета, участники встречи признали, что главный фактор снижения курса рубля – это мягкая денежная политика, которая привела к избыточному увеличению денежной массы.

По словам одного из источников, на встрече с президентом РФ Набиуллина объяснила решение повысить ключевую ставку усилившимися инфляционными рисками. Для снижения спроса на импорт, ставшего одной из причин девальвации национальной валюты России, как полагает глава ЦБ, правительству нужно подумать о повышении ввозных пошлин.

Напомним, Банк России на внеочередном заседании своего совета директоров 15 августа повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.

Аналитики, комментируя решение ЦБ по ставке, сочли его недостаточным для поддержки рубля и заявили о необходимости принятия дополнительных мер, к примеру, возвращение ограничений на вывоз капитала и возвращение обязательной продажи валютной выручки.

Накануне британская газета Financial Times сообщала, что президент РФ Владимир Путин на совещании 16 августа рассмотрит предложения по валютному контролю. На этом фоне доллар на закрытии торгов опустился ниже 95 рублей, а евро стал дешевле 104 рублей.

Москва, Наталья Петрова

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