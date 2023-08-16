Накануне возможного валютного контроля: Банк России ещё сильнее понизил официальные курсы доллара и евро

Сегодня по итогам биржевых торгов Банк России понизил на завтра, 17 августа, официальные курсы американской и европейской валют. Доллар будет стоить 96,7045 рубля, евро – 105,6591.

Сегодня к 16:30 мск на Мосбирже «американец» подешевел до 95,34 рубля, «европеец» – до 104,09 рубля на фоне новостей о возможной обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами.

Как пишет РБК со ссылкой на публикацию британской газеты Financial Times, которая приводит слова своих источников, уже сегодня президент РФ Владимир Путин рассмотрит предложения по валютному контролю.

Как сообщается, Минфин предложит заставить экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения, а компаниям, которые откажутся выполнять эти требования, будет отказано в госсубсидиях. Среди других мер – запрет на выплаты дивидендов за рубеж, отмена импортных субсидий, ограничение сделок с валютными свопами, снижение объема иновалюты, который экспортеры могут выводить из России.

В настоящий момент глава государства проводит совещание с членами кабинета министров.

Москва, Светлана Антонова

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