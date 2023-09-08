Профицит российского бюджета составил 230 млрд рублей

Федеральный бюджет по итогам августа исполнен с профицитом в 230 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В значительной степени на баланс повлияли ненефтегазовые доходы, превысившие 1,82 трлн рублей.

«Экономика адаптируется к текущим вызовам. По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил около 230 млрд рублей. Консолидированный баланс регионов дал ещё около 140 млрд рублей плюс», – сказал Мишустин во время совещания о проекте федерального бюджета на 2024 год.

Стенограмма совещания опубликована на сайте правительства.

По итогам августа ненефтегазовые доходы выросли на 56,5% по сравнению к тому же периоду 2022 года и превысили 1,82 трлн рублей. Нефтегазовые поступления тоже восстановились, а с сентября опережают прошлогодние значения.

Уровень расходов вернулся к традиционным показателям – 2,24 трлн рублей по итогам августа. С января дефицит федерального бюджета ниже 1,5% ожидаемого ВВП за год.

«Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза 2% ВВП. Можно говорить о сохранении и даже улучшении этих тенденций в будущем году», – добавил Мишустин.

По оценке Минэкономразвития, в июле ВВП превысил прошлогодний уровень на 5% в годовом выражении. Промышленное производство в июле выросло почти на 5%. Выпуск компьютеров, электроники, оптики – выше 30%, электрического оборудования – больше 20%. За семь месяцев обрабатывающая промышленность вышла в драйверы и показала рост более 6%.

В июле министр финансов Антон Силуанов предсказал, что по итогам 2023 года дефицит бюджета РФ составит 2-2,5% ВВП. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика выстояла перед западными санкциями. Во втором квартале 2023 года валовый внутренний продукт вырос на 4,9% в годовом значении, а дефицит бюджета сократился почти в восемь раз по сравнению с первым кварталом и составил 264 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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