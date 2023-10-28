Шоковый сценарий: рыночные ставки по ипотеке в России могут взлететь до запретительного уровня

Ставки по рыночной ипотеке в России в ближайшей перспективе могут подняться до 20%. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные РИА «Новости». По их оценке, такой шоковый сценарий вероятен при продолжении ужесточения денежно-кредитной политики Банком России.

В частности, как считает доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин, в текущих условиях, когда Центральный банк России продолжает повышать ключевую ставку, возможно, что ставки по ипотеке также останутся высокими и могут достигнуть 20% к декабрю 2023 года. Эксперт не исключил, что ставки в диапазоне 20-22% по рыночной ипотеке в России теоретически возможны в 2024 году, но это будет зависеть от экономической ситуации в стране, ключевой ставки ЦБ РФ и других факторов.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий полагает, что «если не будет мощных геополитических, экономических или финансовых шоков, то до конца этого года мы вряд ли увидим средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке выше 20%. «А вот в следующем году вероятность такого события гораздо выше даже в отсутствие мощных шоков из-за роста инфляции», – отметил он.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что для отдельных категорий объектов и заемщиков ставки 16-18% на вторичном рынке могут стать реальностью уже в четвертом квартале, если ЦБ продолжит методично ужесточать монетарную политику. «Если говорить о средних ставках, то 20% – это запретительный уровень, который может парализовать значительную часть ипотечного рынка, отсекая большую долю заемщиков», – пояснил он.

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин также полагает, что в случае дальнейшего повышения ключевой ставки в России действительно может наблюдаться продолжение тренда на ухудшение условий для заемщиков, в том числе по рыночным ипотечным программам. «В то же время, едва ли средние ставки по рыночной ипотеке в ближайшее время вырастут до 20%», – отметил он.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин со своей стороны обратил внимание, что рыночные ипотечные ставки в 20% означают существенное ужесточение денежно-кредитной политики и ключевую ставку не менее 18%. «Такой сценарий является шоковым, и в текущих условиях его реализация крайне маловероятна», – считает эксперт.

Накануне Банк России повысил ключевую ставку до 15%. По данным аналитического центра «Русипотека», полученным на основе информации ведущих кредиторов, средние ставки по рыночной ипотеке на вторичное и первичное жилье в октябре уже превысили 15%.

Москва, Светлана Антонова

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