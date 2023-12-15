Банк России поднял ключевую ставку в пятый раз подряд

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов – с 15% до 16% годовых, сообщает регулятор. С лета текущего года это пятое повышение ставки подряд.

Свое решение Центробанк объяснил тем, что текущее инфляционное давление сохраняется на высоком уровне. В среднем за октябрь-ноябрь рост цен с поправкой на сезонность составил 10% в пересчете на год, указывает ЦБ. Годовая инфляция, по оценке на 11 декабря, снизилась до 7,1% после 7,5% в ноябре. Усиление инфляционного давления в последние месяцы ЦБ объясняет более быстрым ростом внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска товаров и услуг.

«По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7-7,5% – говорится в сообщении.

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре, отмечает регулятор. По оценке ЦБ, рост ВВП в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%.

В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, но общие темпы роста кредитования остаются высокими, сообщает Центробанк. Также, по его данным, повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.

ЦБ дал нейтральный сигнал относительно будущего изменения ключевой ставки. «Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – сказано в сообщении

Регулятор при этом подчеркивает, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% «предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике»

Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 16 февраля 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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