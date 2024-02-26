АСВ выявило 9,3 млн QIWI-кошельков с 4,4 млрд рублей на них

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило 9,3 млн электронных кошельков клиентов КИВИ Банка, на которых хранятся порядка 4,4 млрд рублей. Владельцы QIWI-кошельков смогут подать заявление на возврат средств через личный кабинет, сообщили в агентстве.

АСВ назначено временной администрацией КИВИ Банка, лишившегося лицензии. Специалисты прорабатывают упрощенную процедуру обращения через личный кабинет для владельцев электронных кошельков. К требованиям кредиторов нужно будет приложить справку сотового оператора о принадлежности абонентского номера, на который оформлен QIWI-кошелек.

Специалисты выявили 7,15 млн кошельков с упрощенной идентификацией, на которых находится 2,35 млрд рублей. Также найдены 1,3 млн анонимных кошельков, общая сумма средств на них составила 277 млн рублей.

В АСВ напомнили, что электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов. Требования владельцев QIWI-кошельков будут рассматривать с требованиями других кредиторов третьей очереди. Предварительно, у банка достаточно средств, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами, включая владельцев электронных кошельков.

21 февраля Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка, что привело к приостановке работы сервиса электронных кошельков. Некоторые туроператоры потребовали повторно оплатить заявки на туры, оплаченные через Qiwi.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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