Карты «Мир» перестанут работать в большинстве банков Армении

Большинство банков Армении с 30 марта перестанут принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка «ВТБ Армения» и источник на российском платежном рынке.

С конца месяца станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах по российским картам. Исключение составит дочерняя структура российского ВТБ в Армении. По словам представителя армянской «дочки» ВТБ, основные операции с картами «Мир» останутся доступны в «ВТБ Армения». Банк продолжает обслуживать карты «Мир» в полном объеме, заверил он.

Напомним, 23 февраля Минфин США ввел санкции против оператора карт «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК). В НСПК заявляли, что ограничений в работе с зарубежными партнерами нет, тем сами решают, принимать ли им карты «Мир».

Ранее сообщалось, что казахстанский банк «Фридом Финанс» остановил операции с российскими картами «Мир» из-за риска вторичных санкций США.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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