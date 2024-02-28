Казахстанский банк запретил операции с картами «Мир»

Банк «Фридом Финанс» в Казахстане остановил операции с российскими картами «Мир» из-за риска вторичных санкций США. Об этом сообщили в кредитной организации.

«В настоящий момент банком рассматривается вопрос по мероприятиям, направленным на минимизацию риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций, негативной реакции иностранных банков-корреспондентов, претензионных дел или мер административного, уголовного воздействия в отношении связанных сторон банка со стороны уполномоченных органов иностранных государственных лиц», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при принятии решения были учтены нововведения в санкционное законодательство США от 23 февраля 2024 года.

Ранее американское министерство финансов объявило о новых ограничительных мерах в отношении России, которые среди прочего затронули Национальную систему платежных карт (НСПК), являющуюся оператором российских карт «Мир».

В свою очередь в НСПК заявили, что ограничений в работе с иностранными партнерами на стороне платежной системы «Мир» нет, зарубежные банки сами решают, принимать ли им российские карты.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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