Банки в КНР возвращают трансакции в юанях из России

Ряд китайских банков возвращает трансакции в юанях из России, сообщил гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Некоторые банки с международным участием тоже перестали принимать платежи от российских клиентов.

Китайские банки перестали принимать платежи в юанях из России в середине января 2024 года, также сообщил представитель банковского сектора «Известиям». Проблема до сих пор актуальна.

Проблемы у россиян возникли с Ping An Bank, Bank of Ningbo, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank, перечислил Порошин. Среди банков в КНР с международным участием ту же политику проводят филиалы Citibank, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank.

Китайский Chouzhou Commercial Bank одним из первых уведомил клиентов в России об остановке операций. Прекращены транзакции не только с помощью SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS.

В МИД РФ трудности с расчетами между российскими и китайскими партнерами назвали временными. Дипломаты заверили, что проблемы «успешно решаются».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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