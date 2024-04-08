«Во втором полугодии»: Набиуллина назвала срок снижения ключевой ставки

Банк России может снизить ключевую ставку во второй половине 2024 года, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Главное условие – устойчивое снижение инфляции.

«Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года», – сказала Набиуллина на совместном заседании думских комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике.

Трансляция велась на сайте Госдумы.

Пока ЦБ РФ проявляет осторожность из-за ряда факторов, в том числе высоких инфляционных рисков.

В конце марта глава ЦБ РФ заявила, что специалисты пока единодушны по вопросу сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. Потребительские настроения и инвестиционная активность очень высоки, и это повышает инфляционное давление.

22 марта Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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