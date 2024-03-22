Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки Банка России возможно во второй половине года при условии устойчивого уменьшения инфляции, подтвердила свою позицию глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня по итогам совета директоров регулятора, на котором было принято решение сохранить показатель на нынешнем уровне в 16% годовых.

«У нас во время обсуждения сложился широкий консенсус по поводу необходимости сохранения ставки на нынешнем уровне. Другие альтернативы предметно не обсуждались. Мы более подробно обсуждали возможную траекторию ставки и сигнал по ставке», – уточнила Набиуллина.

По ее словам, снижение ключевой ставки будет возможно во второй половине года. «Мы действительно обсуждали траектории ключевой ставки, к снижению можно будет приступить, когда для нас будет убедительным устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это скорее произойдет во второй половине года», – сказала глава ЦБ.

Набиуллина обратила внимание, что в настоящее время инфляционное давление остается повышенным, что показывает рост экономики выше потенциала. «После некоторого замедления в конце 2023 года рост экономической активности снова ускорился, прежде всего в сегменте потребления домохозяйств. О повышенном потребительском спросе сигнализирует рост розничной торговли. Потребительские настроения находятся вблизи исторических максимумов, интерес граждан к крупным покупкам растет с декабря. В прошлые периоды существенного ужесточения ДКП мы этого не наблюдали», – отметила она.

При этом Набиуллина отметила, что инвестиционная активность находится на рекордном уровне. «Производство товаров инвестиционного назначения достигло исторически высоких объемов, растет инвестиционный импорт. Экономика находится в инвестиционной фазе роста, это одно из проявления структурной трансформации», – подчеркнула глава ЦБ.

«Все это обеспечивает высокую деловую активность. Индикатор бизнес-климата достиг максимума за 12 лет. Этот сильный результат обеспечен тем, что экономика фактически полностью задействует как производственные мощности, так и трудовые ресурсы», – пояснила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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