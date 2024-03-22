Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Регулятор объяснил свое решение высоким инфляционным давлением и слишком быстрым ростом экономики, а также жесткой ситуацией на рынке труда и повышенным внутренним спросом, который значительно опережает возможности расширения производства товаров и услуг.

Центробанк также подчеркнул, что пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций, и дал однозначно понять, что снижения ключевой ставки в ближайшей перспективе ожидать не следует. «Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», – уточнил регулятор.

В сообщении ЦБ также отмечается, что хотя денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться, высокий внутренний спрос способствует сохранению повышенного инфляционного давления. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в феврале увеличился до 7,7% в пересчете на год (после 6,8% в январе). «Это связано с удорожанием услуг зарубежного туризма. С их исключением базовая инфляция существенно не изменилась», – поясняется в сообщении.

При этом регулятор обратил внимание, что «оперативные индикаторы указывают на то, что в I квартале 2024 года российская экономика продолжает быстро расти». «Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным», – отметил Центробанк.

В сообщении ЦБ также говорится, что следует ожидать дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий: «Дополнительное ужесточение условий банковского кредитования будет происходить в результате действия ряда макропруденциальных мер и отмены большинства регуляторных послаблений для банков».

«На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий, с усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии», – отметил Центробанк.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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