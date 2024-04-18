В России резко вырос объем наличности в обороте

В России наблюдается резкий рост оборота наличности. Об этом свидетельствует статистика Центробанка РФ.

Наличный денежный оборот в России в 2023 году вырос на 13,7% – до 123,8 трлн рублей со 108,9 трлн рублей в 2022 году. При этом в кассы банков и банкоматы в текущем году поступило 60,4 трлн наличных рублей, а было выдано 63,4 трлн рублей.

Основной объем наличных обеспечила торговля – 6,8 трлн рублей. Вырос и приток наличных на банковские счета физических лиц – на 28,4%, до 9,5 трлн рублей, также увеличилась и выдача – на 28,6%, до 11,7 трлн рублей. При этом поступление наличных на вклады сократилось на 9,4% – до 4,8 трлн рублей, а выдача снизилась на 11,1% – до 8,0 трлн рублей.

«Лидерами по наличному денежному обороту России являются Москва и Московская область (27 и 8,4 трлн рублей), Санкт-Петербург (7,9 трлн рублей), Краснодарский край (5,8 трлн рублей)», – уточнил регулятор.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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