российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 мая 2024, 16:56 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

ЦБ потребовал от банков убрать суточные лимиты переводов самому себе

Центробанк РФ заявил о недопустимости суточных лимитов для бесплатных переводов самому себе. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 млн рублей, которые по закону можно переводить без комиссии. Такие разъяснения регулятор направил кредитным организациям», – говорится в сообщении.

В Банке России отметили, что граждане имеют право переводить всю сумму или ее часть между своими счетами с применением любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания, используя реквизиты счета или Систему быстрых платежей.

«Исключения составляют переводы непосредственно в отделениях банков и операции с использованием карт», – добавили в ЦБ.

С 1 мая в России начали действовать правила, в соответствии с которыми лимит бесплатных переводов между своими счетами увеличился до 30 миллионов рублей в месяц.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Центробанк РФ запустил акцию по обмену мелочи на банкноты / Россия получила рекордную выручку в рублях за экспорт в Европу / Повышенная ставка ЦБ РФ сохранится надолго – Белоусов / Уже скоро: денежные переводы между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц станут бесплатными / Позицию Набиуллиной не учли: кабмин продлил срок действия требования по обязательной продаже валютной выручки / Сохранение льготной ипотеки ведет к повышению ключевой ставки ЦБ – Набиуллина / Глава ЦБ высказалась против обязательной продажи валютной выручки / Смягчения денежно-кредитной политики не ожидается: Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,