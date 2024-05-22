ЦБ потребовал от банков убрать суточные лимиты переводов самому себе

Центробанк РФ заявил о недопустимости суточных лимитов для бесплатных переводов самому себе. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 млн рублей, которые по закону можно переводить без комиссии. Такие разъяснения регулятор направил кредитным организациям», – говорится в сообщении.

В Банке России отметили, что граждане имеют право переводить всю сумму или ее часть между своими счетами с применением любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания, используя реквизиты счета или Систему быстрых платежей.

«Исключения составляют переводы непосредственно в отделениях банков и операции с использованием карт», – добавили в ЦБ.

С 1 мая в России начали действовать правила, в соответствии с которыми лимит бесплатных переводов между своими счетами увеличился до 30 миллионов рублей в месяц.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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