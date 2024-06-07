БРИКС разработает свою платежную систему для отказа от SWIFT

Страны БРИКС обсуждают создание единой платежной системы для отказа от использования SWIFT, рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. Этот вопрос актуален поскольку Запад не прекращает усиливать санкционное давление и расчеты в долларах несут большие риски.

«Такая тема у нас обсуждается. Мы в ходе встреч министров финансов стран БРИКС это предложение озвучиваем. Задача в том, чтобы обеспечить альтернативную систему расчетов. Наше предложение заключается в следующем: можно выпускать цифровые финансовые активы, базируясь на активе национальных валют. Нам нужен некий оператор, платформа, которая бы могла все эти цифровые финансовые активы обменивать друг на друга, совершать транзакционные расчеты», – пояснил министр в беседе с «Известиями».

Силуанов добавил, что такая система будет дешевой и быстрой и не принесет риски для банков. Например, она могла бы работать на базе Нового банка развития объединения. Но для ее запуска нужно согласие всех стран-членов БРИКС. Расчеты в нацвалютах преобладают внутри группы, но в условиях санкций приходится искать новые решения.

«За этим будущее. Система на основе цифровых финансовых активов, токенов и системы блокчейна – это та технология, которая позволяет отказаться от системы передачи финансовых сообщений SWIFT», – добавил министр.

Летом 2023 года Силуанов поделился, что страны БРИКС обсуждают создание единой расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару. В США подобную возможность назвали сокрушительным ударом по американской финансовой системе и всему Западу.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube