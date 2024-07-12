В России резко сократился объем наличных денег

За первые шесть месяцев 2024 года объем наличных на руках у россиян сократился почти на 600 млрд рублей. Этот показатель стал рекордным за последние девять лет. По словам экспертов, граждане несут деньги в банки из-за высоких ставок по вкладам.

Объем наличных денег в обращении в России в январе-июне 2024 года сократился на 570,3 млрд рублей, подсчитали аналитики РБК, основываясь на статистике Центробанка. Это максимальная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему за последние девять лет: больше было только в первой половине 2015 года – тогда объем наличных снизился на 1,2 трлн рублей.

Переток денег из наличной в безналичную форму с тех пор наблюдался трижды, самый заметный был немногим больше 300 млрд рублей (в январе-июне 2019 года). Гораздо чаще в России происходил прирост наличности на руках у населения: например, за 2020 год на фоне пандемии показатель увеличился на 2,8 трлн рублей, а во второй половине 2022 года – на 2,3 трлн рублей.

Высокие процентные ставки по вкладам подстегнули население к открытию депозитов в банках. Тенденция наметилась еще прошлой осенью, когда ставки превысили 12-13%, сокращение наличных в обращении с этого момента наблюдалось практически перманентно, указывают аналитики.

Центробанк начал ужесточать денежно-кредитную политику во второй половине прошлого года: с июля по декабрь ключевая ставка поднялась с 7,5 до 16% годовых. Потом регулятор взял паузу, но давал сигналы рынку, что показатель может быть пересмотрен вверх, а высокие ставки в России могут сохраняться достаточно долго. К третьей декаде июня средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков достигла 16,9% – это рекордный уровень с марта 2022 года, следует из данных Банка России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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