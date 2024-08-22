Россия и Китай договорились развивать сеть филиалов своих банков

Россия и Китай договорились развивать инфраструктуру для взаимных расчетов, чтобы обеспечивать бесперебойную торговлю. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

Москва и Пекин условились поддерживать высокую долю расчетов в национальных валютах при двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании. Сейчас 95% торгово-экономических операций проводятся в нацвалютах.

Стороны планируют расширить сотрудничество в банковской и страховой сферах, укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру. «В том числе посредством открытия корреспондентских счетов и учреждения филиалов и дочерних банков в двух странах», что должно «обеспечить бесперебойное и нормальное функционирование каналов расчетов в торговле», говорится в документе.

В связи с санкционным давлением Запада китайские поставщики призвали импортировать товар через третьи страны. А банки КНР возвращают российским предпринимателям платежи, в том числе за товар, который уже поступил в Россию.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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