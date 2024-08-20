Банки в КНР возвращают платежи за отправленные в Россию товары – СМИ

Китайские банки начали возвращать российским бизнесменам оплату за товары, которые поставщики из КНР уже отправили в Россию. Платежи совершались в юанях, пишут «Ведомости».

Частные предпринимателя, банк для бизнеса «Бланк», юридические фирмы FTL Advisers и SinoRuss сообщили о проблемах с расчетами. Один из импортеров получил проведенный в юанях платеж через три месяца после оплаты. Другой бизнесмен ждал подтверждения платежа примерно столько же и за это время успел растаможить товар, а деньги внезапно вернулись.

«Еще одного собеседника поставщик из КНР недавно уведомил, что не может получить платеж за товар в банке и поэтому решил отправить деньги обратно. Этот платеж был отправлен в мае за товар, который на момент возврата импортер уже получил», – пишет издание.

В феврале 2024 года китайский банк впервые уведомил клиентов в России об остановке операций, тогда же начали возвращаться платежи компаниям из России. В середине августа бизнесмены пожаловались, что поставщики из КНР просят импортировать товар через третьи страны из-за усиливающегося санкционного давления.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube