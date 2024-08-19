Китайские поставщики просят завозить товары в Россию через третьи страны

Бизнесмены пожаловались на проблемы с логистикой между Россией и Китаем. Поставщики просят импортировать товар через третьи страны из-за усиливающегося санкционного давления. В первую очередь это касается продукции, которая попали в стоп-листы кодов по внешнеэкономической деятельности.

Ранее предприниматели сообщали о трудностях с переводами между РФ и КНР. Некоторые китайские банки не желают принимать юани, связанные с Россией, что затрудняет расчеты для российского бизнеса с поставщиками из КНР. Кредитные организации опасаются вторичных санкций США. Теперь же к этим проблемам прибавились сложности с логистикой, пишут «Известия».

Ужесточения замечены с середины июля и коснулись они далеко не всех отечественных покупателей: отгружать товар через третьи страны просят те поставщики, которые боятся «российского следа». Такое требование ставят для санкционной продукции, в том числе электроники.

Отгрузить товар через третьи страны могут просить те поставщики, у которых нет возможности принять платежи от российских компаний через китайские банки или филиал российской кредитной организации в КНР, говорят эксперты. Для них единственный вариант получить деньги – через другие государства. А значит, должны быть документальные подтверждения, что и товар отгружается туда.

Бизнес ищет новые возможности, но альтернативные маршруты не опробованы, требуется время на их формирование, чтобы не возникало сложностей с транспортировкой. К тому же это приводит к дополнительным расходам – фактически добавляется комиссия агентов. Из-за этого растет конечная цена товара. А если стоимость будет повышаться, то сократятся объемы ввозимой продукции.

Впрочем, пока импорт из КНР в РФ остается на высоком уровне. Основные схемы доставки товаров через третьи страны были разработаны еще в 2022 году, рассказал вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Павел Кузнецов. По его словам, об этом свидетельствует трехкратный рост импорта из Киргизии, а также повышение в 1,5 раза – из Казахстана. Юго-Восточная Азия, Турция и страны залива тоже участвуют в этом процессе.

Кроме того, логистические сложности при поставках в РФ – это проблема не только российских закупщиков. Китайские компании тоже заинтересованы в сохранении и наращивании объемов поставок, особенно в условиях нынешних проблем экономики КНР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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