В ВТБ допустили повышение ключевой ставки до 20%

Центробанк России может поднять ключевую ставку до 20% в сентябре, считает первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он не исключил, что Банк России может взять паузу в повышении ставки, чтобы дождаться более точной статистики.

Пьянов назвал денежно-кредитную политику главной интригой ближайших месяцев. Все прогнозы крутятся вокруг запланированного на 13 сентября заседания совета директоров ЦБ РФ.

«Допускаю два возможных сценария: повышение с 18% до 20%, как предусмотрено в прогнозе, либо взятие паузы и ожидание более репрезентативной статистики, не искаженной августовским месяцем», – цитирует эксперта ТАСС.

В середине августа зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил о готовности регулятора повысить ключевую ставку до 20% и выше, если инфляция не будет замедляться. В конце августа Заботкин сообщил, сто годовой уровень инфляции превышает 9%, то есть темпы роста цен не снижаются.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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