В Центробанке не видят устойчивого снижения инфляции

Последние данные по инфляции, годовой уровень которой превышает 9%, не свидетельствуют о последовательном снижении текущих темпов роста цен. Об этом сказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сегодня на пресс-конференции.

«Если исходить из того, что большого досчета по сравнению с тем, что показывают недельные данные, не происходит, то мы видим, что устойчивые темпы роста цен в августе, наверное, складываются по-прежнему в том же диапазоне, 6-7% в сезонно сглаженном выражении в пересчете на год, который с не очень большими колебаниями наблюдается с начала этого года», – уточнил он (цитата по «Интерфаксу»).

При этом Заботкин добавил, что «пока данные, наверное, не дают оснований говорить, что мы уже однозначно видим последовательное снижение текущих темпов роста цен по направлению к нашей цели».

Говоря о перспективах повышение ключевой ставки на сентябрьском заседании совета директоров Банка России, зампред ЦБ отметил, что баланс аргументов по движению ключевой ставки не изменился.

«Совет директоров будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Это означает, как вы знаете, что повышение на следующем заседании не предопределено, оно будет зависеть от поступающих данных… С одной стороны, мы имеем примерно такую же динамику роста цен и некоторое увеличение инфляционных ожиданий. С другой стороны, оперативные данные позволяют говорить о некотором замедлении роста спроса и кредитования. До 13 сентября мы еще получим много новых данных», – пояснил Заботкин, признав, что экономика стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки Центробанка, но эта ситуация может требовать ее более значительного изменения.

По его словам, если рассматривать все возможные сценарии в рамках денежно-кредитной политики, то наиболее рискованный сценарий предполагает значительное повышение ставки – более 20% – в условиях сильного шока в 2025 году. При этом Заботкин даже базовый сценарий не исключает возможности такого повышения ставки.

Напомним, ЦБ в прошлом году начал повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией до 16% годовых. На последнем заседании совета директоров было принято решение увеличить ее до 18% годовых.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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