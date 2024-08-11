Центробанк подтвердил, что готов повысить ставку до 20% и выше

Центробанк РФ готов повысить ключевую ставку до 20% и выше, если инфляция не будет замедляться. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью «Российской газете». По его словам, торможение роста потребительских цен будет происходить очень постепенно.

«Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса – снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%. Либо если реализуются дополнительные проинфляционные риски, например, значительное ухудшение внешних условий, падение нашего экспорта или сокращение возможностей получения импорта», – назвал Заботкин условия для повышения ставки до 20% и выше.

Отвечая на вопрос, почему при повышенной ставке инфляция не замедляется, зампред ЦБ отметил, что «торможение происходит постепенно».

«Требуется значительное время, чтобы новый уровень процентных ставок повлиял на решения потребителей и бизнеса, на кредит и спрос, и как результат – на инфляцию. Этот срок – 3-6 кварталов. Поэтому основной эффект от ранее принятых нами решений в полной мере проявится во второй половине 2024 года и далее», – пояснил он.

«Более детально сроки начала снижения ключевой ставки будет уместно обсуждать только тогда, когда с повестки полностью уйдет возможность ее дальнейшего повышения. Пока же, как вы можете судить по сигналу совета директоров, об этом говорить преждевременно», – сказал Заботкин.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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