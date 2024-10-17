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Четверг, 17 октября 2024, 18:57 мск

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В России готовят временные запреты на потребительские кредиты: период «охлаждения» будет зависеть от суммы

Банк России предлагает ввести обязательный период охлаждения по потребительским кредитам между заключением договора и получением денег. Как уточнил финансовый регулятор, длительность запрета будет зависеть от суммы займа. Эти предложения регулятор уже направил в Минфин России для разработки законопроекта.

Предполагается, что для сумм до 50 тысяч рублей период охлаждения устанавливаться не будет. Для сумм от  50  тысяч  до  200  тысяч рублей – составит четыре часа. Для кредитов, превышающих такой порог, – 48 часов.

«При этом период охлаждения планируется не применять к ипотечным и автокредитам (если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров), а также к образовательным кредитам с участием государства», – отметил ЦБ.

В Центробанке пояснили, что такие меры предусматривают, что банки будут проверять заявку на кредит на наличие признаков мошеннических действий. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием злоумышленников, он должен будет предупредить об этом заемщика.

Отдельный блок изменений предусмотрен для микрофинансовых организаций (МФО). Планируется, что они будут обязаны зачислять заемные средства на счет, если сведения о заемщике и получателе денег совпадают. Если информация о человеке есть в базе данных  ЦБ о подозрительных счетах, то МФО должна будет отказать в заключении договора.

Банк России полагает, что реализация предложенных мер защитит граждан, которые под воздействием злоумышленников оформляют кредиты и займы и отдают им полученные деньги.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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