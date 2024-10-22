До 25% годовых и выше: российские банки массово повышают ставки по ипотеке

Российские банки начали массово поднимать процентные ставки по ипотечным программам на фоне ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ РФ, передает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга маркетингового агентства Marcs и сообщения пресс-служб банков.

Как отмечается, «Газпромбанк» повысил ставки по ипотечным программам на первичном рынке недвижимости на 1-1,2 п.п., до 23,9-25% годовых.

В пресс-службе Сбера отметили, что банк повысил ставки на 3 п.п. по всем базoвым ипотечным программам. Минимальная ставка на новостройки на «Домклик» составила 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%.

В то же время в Совкомбанке ставки по одной из ипотечных программам выросли до 25,49% годовых, следует из сообщения пресс-службы кредитной организации.

Помимо этого, с 15 по 16 октября банки также повысили процентные ставки по своим ипотечным программам. Так, по данным Marcs, «Альфа-банк» по первичке и вторичке повысил ставки на 3 п.п., до 25,59-25,99%, а ВТБ – на 2,7 п.п., до 24,7-26,4% по программам рефинансирования и по вторичке.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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