FATF не включила Россию в «черный список»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не включила Россию в свой «черный список», как ожидали западные СМИ. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, против выступили Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР.

Санкции против России за отмывание средств и финансирование терроризма поддержала Украина.

В то же время как следует из заявления FATF, в «серый список» внесены Алжир, Ангола, Кот-д'Ивуар и Ливан. В этом же перечне остались также Болгария, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Демократическая Республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Мали, Монако, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР, Южный Судан. Как уточняет ТАСС, из этого списка был исключен Сенегал.

Париж, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube