В США подтвердили отказ 80 стран от расчетов в долларах

Порядка 80 стран решили отказаться от доллара во взаимных расчетах, сообщила бывший эксперт Центрального Банка США Кэтлин Тайсон. Все они осознали риск однажды оказаться объектом американских санкций, связанных с обращением этой валюты.

Тайсон отметила, что члены БРИКС – малая часть государств, работающих над отказом от доллара и переходом на расчеты в национальных валютах. В 2023 году порядка 80 стран приняли подобное решение.

«Страны АСЕАН на последнем саммите единогласно решили двигаться к взаиморасчетам в национальных валютах. Так что речь не только о странах- членах БРИКС. Дело в том, что валютная опционность превратилась в вопрос финансовой и национальной безопасности», – сказала эксперт.

Российский сенатор Алексей Пушков опубликован видео с комментарием Кэтлин Тайсон в своем телеграм-канале.

Президент РФ Владимир Путин назвал большой ошибкой Запада использование доллара в качестве оружия. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предсказал отказ всего мира от доллара из-за токсичности американской валюты. Ужесточение санкционного давления на Россию донесло до всех стран угрозу стать заложниками американской политики.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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