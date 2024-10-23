Путин назвал большую ошибку Запада

Использование американского доллара в качестве оружия является большой ошибкой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

«Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает», – подчеркнул российский лидер в ответ на слова об использовании доллара в качестве оружия.

По его словам, это делается в политических целях, что вредит именно авторам воинственной концепции. «Мы не отказываемся, не боремся с долларом, но, если нам не дают с ним работать, что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит», – подчеркнул Путин.

Казань, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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