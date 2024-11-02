Акционеры поддержали объединение «Т-банка» с «Росбанком»

Акционеры одобрили присоединение «Росбанка» к «Т-банку» в качестве филиала. Об этом говорится в сообщениях кредитных организаций.

В «Т-банке» отметили, что общий капитал объединенного банка станет больше 500 млрд рубле, и уточнили, стороны уже перешли к оптимизации ряда процессов, в частности начали сокращать дублирующие расходы и переходить на общие IT-решения.

Председатель правления «Росбанка» Николай Сидоров со своей стороны пояснил, что присоединении в формате филиала к Т-Банку является наиболее эффективным, быстрым и прозрачным вариантом интеграции.

«В результате объединения двух системно значимых банков-лидеров в своих сегментах на финансовом рынке России сформируется крупный надежный игрок, который благодаря синергии и эффекту масштаба войдет в топ-5 участников рынка по ключевым показателям. Так, объединенный банк займет 5-е место по средствам населения (2,7 трлн рублей), 4-е – по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн рублей). А его общий капитал превысит 500 млрд рублей», – говорится в комментарии Сидорова, слова которого цитирует пресс-служба «Росбанка».

Завершить процесс объединения планируется в первом квартале 2025 года.

Стоит отметить, что оба банка включены ЦБ в список системообразующих.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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