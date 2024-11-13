Уже выше $90 тысяч: биткоин подорожал до нового исторического рекорда

Котировки биткоина поднялись до нового исторического максимума – выше 90 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

По данным на 17:31 мск, криптовалюта преодолела отметку в $90 тысячи и в моменте достигла рекордных $90 088. К 17:52 мск биткойн ускорил рост и находился на уровне $91,515 тысячи, что стало рекордным уровнем, уточняет ТАСС.

Таким образом после завершения президентских выборов в США биткоин подорожал уже почти на $17 тысяч. Примечательно, что гендиректор Binance Ричард Тэн заявлял в интервью западным СМИ, что с победой Дональда Трампа для криптовалют «начался золотой век».

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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