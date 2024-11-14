Дефицит бюджета США вырос вчетверо в октябре

Дефицит бюджета США в октябре вырос почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2023 года: 254,45 млрд долларов против 66,564 млрд. Без учета разовых факторов дефицит бюджета вырос на 22% в годовом выражении, следует из данных американского Минфина.

Финансовый год в США начинается в октябре. По итогам 2024 финансового года отрицательное сальдо госбюджета составило 1,833 трлн долларов. По данным за октябрь доходы бюджета сократились на 19%, до 326,77 млрд долларов, а расходы выросли на 24,3%, до 584,221 млрд долларов.

Международный валютный фонд летом 2024 года призвал США принять конкретные меры для снижения уровня госдолга и бюджетного дефицита страны. Но для этого Вашингтону потребуется проработать «широкий спектр» мер.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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