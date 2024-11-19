МВФ согласовал новый транш для Киева

Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительного соглашения о предоставлении Киеву нового транша кредитных средств в размере $1,1 млрд, в результате чего общая сумма поддержки фонда достигнет $9,8 млрд.

Как говорится в сообщении МВФ, достигнута договоренность по шестому пересмотру четырехлетнего соглашения о расширенном финансировании.

Предполагается, что окончательное решение о предоставлении транша будет принято в ближайшие недели, чтобы выполнить общую задачу в рамках «Большой семерки» по финансированию Киева в размере $50 млрд.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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