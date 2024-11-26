Теперь рефинансирование кредитов: россиян предупредили о новой схеме обмана

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов предупредил о мошенничестве с рефинансированием кредитов. Россиянам могут навязать невыгодные условия, а то и вовсе обмануть, украв предоплату.

Первая опасность состоит в невыгодных условиях. После объединения кредитов ежемесячный платеж может уменьшиться, но из-за продления срока общая сумма переплаты часто существенно вырастает. «Особенно это актуально, если разница в процентных ставках между текущими кредитами и новым кредитом невелика – менее двух процентных пунктов», – предупредил депутат в интервью РИА Новости.

Также на рынке работает множество недобросовестных компаний-посредников, которые могут исчезнуть вместе с предоплатой. А гражданин станется в еще более сложной ситуации, потеряв деньги. Иногда затраты на оформление, страховки и комиссии могут превысить потенциальную экономию.Недобросовестные финансисты маскируют такие условия сложными схемами расчетов.

Объединение кредита с ипотекой или автокредитом может грозить потерей залогового имущества, ведь теперь заемщик не сможет в первую очередь выплачивать залоговый кредит, чтобы не потерять имущество.

«Возникает риск потерять жилье или автомобиль даже при относительно небольших финансовых затруднениях», – добавил Гаврилов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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