Глава ВТБ спрогнозировал, на какой отметке стабилизируется российский рубль

Курс доллара сохранится на уровне чуть выше 100 рублей. С таким прогнозом выступил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters.

«Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться», – цитирует банкира ТАСС.

Глава ВТБ ожидает, что в 2025 году ВВП России вырастет на 1,9%, а инфляцию удастся снизить до уровня 6,4%.

Надо отметить, что за последнюю декаду ноября доллар и евро подорожали почти на 10 рублей. Меж тем ЦБ в минувшую пятницу понизил курсы американской и европейской валюты на выходные и понедельник почти на два рубля: доллар подешевел до 107,7409 рубля, евро – до 114,3149 рубля.

Как заявил зампредседателя Банка России Филипп Габуния, регулятор видит признаки стабилизации на валютном рынке и каких-либо дополнительных мер по борьбе с волатильностью курса рубля, вызванной в том числе новыми санкциями США против финансового сектора РФ, не потребуется.

Напомним, Минэкономразвития РФ в базовом сценарии, заложенном в бюджет, спрогнозировало среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 96,5 рубля, в 2026 году – 100 рублей, в 2027 году – 103,2 рубля.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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